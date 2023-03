Das Einrichtungshaus Ehrmann eröffnet am Samstag, 11. März, eine neue Gartenmöbelausstellung in Landau, in einer Halle nur wenige Schritte vom Hauptgebäude entfernt. Dies sei das Ergebnis des Erfolges der vergangenen Jahre in diesem Bereich, teilt das Unternehmen mit. Die Halle sei in nur wenigen Wochen umgebaut und eingerichtet worden. Sie biete mit mehr als 600 Quadratmetern Verkaufsfläche ausreichend Platz für über 400 Produkte. „Unsere Kunden wünschen bei den Gartenmöbeln die gleiche Sorgfalt und Qualität wie bei unserem konventionellen Möbelangebot“, sagte Andreas Ehrmann zur Auswahl. Neben Outdoormöbeln vom Gartenstuhl über Loungemöbel bis hin zu Sonnenliegen werden auch Outdoorküchen und Grills sowie Feuerschalen für die Terrasse gezeigt. Ehrmann lädt dazu ein, sich bei der Eröffnungsfeier am Samstag auf die Gartensaison einzustimmen. Dabei werden für Erwachsene Gegrilltes und Cocktails angeboten, für Kinder gibt es ein Glücksrad und Torwandschießen. Der Privatsender RPR sorgt für Musik. Möbel Ehrmann ist ein Landauer Familienunternehmen mit Möbel- und Küchenhäusern vor Ort sowie in Trier, Frankenthal, Reilingen, Bruchsal, Herxheim und Rastatt.