Am Freitagmittag verlor ein 26-jähriger Mann aus Kaiserslautern auf dem Heimweg seine Geldbörse. Wie die Polizei mitteilt, war er war zuvor in einem Lebensmittelgeschäft in der Mainzer Straße und lief zu Fuß nach Hause. Unterwegs bemerkte er, dass seine Geldbörse fehlte. Doch Doch dann nahm die Geschichte eine überraschende Wendung: Am Freitagabend fand der Mann seine Geldbörse mit dem gesamten Inhalt in seinem Briefkasten. Offenbar hatte ein unbekannter ehrlicher Finder ihm die Geldbörse eingeworfen.