Am Donnerstag hat sich ein 79-Jähriger aus der VG Edenkoben über einen ehrlichen Finder freuen dürfen. Wie die Polizei mitteilt, erschien der Mann gegen 11 Uhr auf der Wache, um den Verlust seiner Jacke samt Geldbörse zu melden. Diese hatte er am Vortag samt Ausweis, Führerschein und Bargeld bei einer Taxifahrt in Mainz im Fahrzeug liegen lassen. Da zu dem Taxi-Unternehmen nichts weiter bekannt war, wurden kurzerhand sämtliche ansässigen Betriebe von dem zuständigen Polizisten abtelefoniert. Schon eine halbe Stunde später kam dann der Rückruf einer Taxizentrale: Die Jacke wurde samt Inhalt in einem Taxi gefunden. Daraufhin sei der 79-Jährige angerufen worden. Dieser war laut seiner Ehefrau „gerade erst wieder zur Haustür“ hereingekommen. Er habe sich sehr über die schnelle Lösung gefreut. Auch weil ihm so ein finanzieller Schaden und weitere Behördengänge erspart bleiben.