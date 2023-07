Eine 70-jährige Frau hat am Freitagmittag eine Geldmappe in der Speyerer Polizeiinspektion abgegeben. Die Seniorin hatte das Geld zuvor im Foyer einer Bank gefunden. Zum großen Glück eines 92-jährigen Mannes. Dieser kam laut Polizeiangaben eine Stunde später völlig verzweifelt zur Speyerer Polizei und wollte den Verlust dort melden. Nachdem er die Geldmappe beschreiben konnte und diese eindeutig auf die Beschreibung passte, übergaben die Polizisten sie dem überglücklichen Mann wieder. Er will sich nun mit der ehrlichen Finderin in Verbindung setzen.