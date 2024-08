Rund zwei Millionen Menschen in Deutschland sind auf Lebensmitteln der Tafel angewiesen. Was die ehrenamtlichen Helfer in der Ausgabestelle Neustadt regelmäßig leisten, damit Bedürftige etwas zu essen im Kühlschrank haben, hat sich die RHEINPFALZ bei der Ausgabe am Donnerstag in Neustadt angesehen.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie hier: Anpacken, damit andere etwas zu essen haben