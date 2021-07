Ein Ehepaar hat sich laut Polizei am Freitag gegen 23 Uhr in Edenkoben geprügelt. Die 43-jährige Ehefrau hatte die Polizei angerufen und mitgeteilt, dass ihr Mann sie geschlagen habe. Die Streife stellte vor Ort fest, dass sich beide im Streit auch körperlich verletzt hatten. Die Frau berichtete, dass ihr der 44-jähriger Ehemann mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Und zwar so hart, dass ihre Lippe aufgeplatzt ist und die Schneidezähne wackelten. Sie habe sich daraufhin gewehrt und ihm ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Laut der Polizei waren beide bei alkoholisiert, als die Anzeige aufgenommen wurde. Die Frau wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Mann wurde der Wohnung verwiesen. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.