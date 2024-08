Um Freimaurer ranken sich Mythen und Verschwörungserzählungen. Die Pirmasenser Loge gab nun Einblicke in das Innenleben des vermeintlichen Geheimbundes. Das hatte eine Erkenntnis des Stadtoberhauptes zur Folge.

Kein Heißgetränk, keine Suppe und keine Dusche. Und vor allem: Kein Kühlschrank, um lebensnotwendige Medikamente zu lagern. Einem älteren Ehepaar hatten die Stadtwerke seit Juni den Strom abgestellt. Eine Schwester des ambulanten Pflegedienstes, die das Paar versorgt, meldete sich bei der Zweibrücker Rundschau.

Ein untypischer Fall für den Rechtsausschuss, der sich mit Archäologie und Denkmalschutz sowie rechtlichen Kniffen befasste: Einem Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz war die Nachforschungsgenehmigung gemäß Denkmalschutzgesetz abgelehnt worden. Die Rechtsausschussvorsitzende hätte ihm gerne geholfen.

Wenn in vier Wochen die Postbankfiliale in der Rosengartenstraße schließt, wird man seine Post an fünf anderen Stellen in der Zweibrücker Innenstadt aufgeben können. Es bleibt dabei: Zum 1. Oktober wird in der Zweibrücker Rosengartenstraße die Postbankfiliale mit all ihren Brief- und Paketdienstleistungen geschlossen.

Wenn das Freibad Biebermühle am 1. September für diese Saison schließt, endet für Thomas Wafzig nach 33 Jahren seine Tätigkeit als Bademeister. In der Region hat er so etwas wie einen Promistatus erreicht. Einen Nachfolger, den er in die alte Anlage einweisen könnte, gibt es bisher nicht.

Am 10. September stehen die Zeichen in der Zweibrücker Festhalle wieder auf Ausbildung, Weiterbildung, Umschulung und Studium. Zur 15. Ausbildungsmesse kommen 80 Firmen und Betriebe aus der Region. „Die Nachfrage ist groß, die Festhalle voll“, kündigt Bürgermeister Christian Gauf mit Blick auf die 15. Zweibrücker Ausbildungsmesse an. Sie ist am Dienstag, 10. September, ab 8.30 Uhr.

Volksfestcharakter, strahlender Sonnenschein, buntes Unterhaltungsprogramm und politische Prominenz – das ist die Zusammenfassung der Eröffnung des Minisupermarktes Tante Enso am Donnerstag. Unter Konfettiregen wurde das obligatorische rote Band an der Eingangstür durchgeschnitten.