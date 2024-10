Eine seit Tagen von ihren Angehörigen vermisste 32 Jahre alte Frau aus Detmold ist tot unter ihrer Terrasse vergraben gefunden worden. Die Polizei in Bielefeld entdeckte den Leichnam am Montag, nachdem Angehörige die Frau einen Tag davor als vermisst gemeldet hatten, wie die nordrhein-westfälischen Ermittler am Mittwoch mitteilten. Kurze Zeit später sei der 37 Jahre alte Ehemann tot in einer Bielefelder Wohnung gefunden worden, er habe Suizid begangen.

Die Angehörigen der Frau hatten den Angaben zufolge mehr als eine Woche lang keinen Kontakt zu ihr herstellen können und gingen deshalb zur Polizei. Der Ehemann beantwortete den ausbleibenden Kontakt ihnen gegenüber auf Nachfrage widersprüchlich. Beim Eintreffen der Polizei in dessen Wohnung war der Mann bereits tot. Die Obduktion habe ergeben, dass die Frau durch Gewalteinwirkung gegen den Hals gestorben sei, hieß es.