Das ehemalige Landesimpfzentrum auf dem Windhof hat seine Pforten geschlossen. Erneut. Ende November hatte der Kreis die Einrichtung in Eigenregie wieder geöffnet, um auf dem Windhof Booster-Impfungen anbieten zu können. Am 23. März fand nun die vorerst letzte Impfaktion statt. „Aufgrund der geringen Resonanz sind derzeit keine weiteren Impfangebote im ehemaligen Impfzentrum vorgesehen“, teilt Kreissprecherin Karla Hagner auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Allerdings sei eine Reaktivierung „weiterhin grundsätzlich möglich“, so Hagner weiter.