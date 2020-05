Wolfram „Dicki“ Kaminke, ehemaliger Bundesliga-Profi des 1. FC Kaiserslautern, ist tot. Der 73-Jährige erlag in Berlin einer heimtückischen Krankheit. Der ältere Bruder von Jörn (65), der ebenfalls auf dem Betzenberg spielte, absolvierte zwischen 1965 und 1967 zehn Bundesligaspiele und erzielte drei Tore. Nach seinem Abschied vom „Betze“ verschlug es den Weltenbummler unter anderem in die USA, nach Holland und in die Schweiz. In Lissabon ließ er sich nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn zusammen mit seiner Frau Heidelore („Lorsche“) und den beiden Kindern Vanessa und Dennis nieder und war dort Inhaber einer Pizzeria. In seinen letzten Lebenstagen holte ihn seine Tochter nach Berlin, wo er am Dienstagabend in der Charité starb.