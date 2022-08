Von Steven Meyer

Die ehemaligen Polizeiwachen von Inspektion und Kriminalpolizei im Landauer Westring sollen verkauft werden. Sie stehen seit dem Umzug in das neue Dienstgebäude in der Paul-von-Denis-Straße vor zwei Jahren leer. Zerschlagen haben sich die Pläne der Universität, die die Räume eigentlich hatte nutzen wollen. Laut Claudia Renner vom Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) sollen die beiden Gebäude aus der Gründerzeit im Herbst in einem öffentlichen Bieterverfahren angeboten werden. Die ehemaligen Büros der Kripo in der Xylanderstraße 17 werden derzeit interimsweise vom Studierendenwerk Vorderpfalz genutzt, teilte Renner auf Anfrage mit. Und zwar so lange, wie an der Universität die Küche der Mensa umgebaut und um den Anbau einer Spülküche erweitert werde. Das soll 2024 geschehen. Danach wird laut Renner geprüft, ob andere Dienststellen des Landes Bedarf an dem Gebäude haben. Sollte dies nicht der Fall sein, werde das Veräußerungsverfahren in die Wege geleitet.