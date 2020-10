Eine Frau ist in Bad Dürkheim von ihrem Ehemann zuerst gewürgt und dann im Wohnzimmer eingesperrt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Ein Nachbar hatte die Beamten am Mittwoch gegen 10 Uhr alarmiert, weil er Hilferufe hörte. In der Wohnung trafen die Polizisten das Ehepaar an. Getrennt von ihrem Mann befragt, sagte die weinende Frau, sie habe ihrem Ehemann gesagt, dass sie sich trennen wolle. Daraufhin eskalierte der Streit in der beschriebenen Weise.

Mann der Wohnung verwiesen

Die Polizei verwiesen den 25-jährigen Mann der Wohnung und verboten ihm die Kontaktaufnahme in den nächsten Tagen. Zur weiteren Beratung und Betreuung der Frau wurde die Interventionsstelle in Neustadt informiert. Aus diesem Anlass weist die Polizei daraufhin, dass sie ständig erreichbar sei, um in solchen Fällen von häuslicher Gewalt einzugreifen und die Opfer zu schützen. Betroffene sollen sich bei der Polizei melden, auf allen Dienststellen stünden hierfür speziell geschulte Mitarbeiter bereit.