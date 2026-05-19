Bluttat in der Winzler Straße in Pirmasens: Ein Mann soll seine Frau getötet haben. Das Paar ist seit 2018 verheiratet. Zuletzt sollen sie viel gestritten haben. Was bislang bekannt ist.

Über Pfingsten geht mit dem Zweibrücker Turnerjahrmarkt eines der größten regionalen Volksfeste über die Bühne. Einer lässt es vor seinem Abschied noch mal richtig krachen.

Glasfaser ja, Privatanschlüsse nein. Diese absurde Situation im Pirmasenser Stadtteil Ruhbank wollen Kommunalpolitiker nicht einfach so hinnehmen. Experten sollen Stellung beziehen.

Eine der wenigen Kneipen in Pirmasens, die noch Essen haben, ist das „Deutsche Haus“. Mittags gehen Rollbraten oder Schaschlik über die Theke – abends gibt es Bier zum Fußball.

Der Beckenhof ist ein weit über die Region hinaus bekanntes Ausflugsziel. Das ehemalige Forstdienstgebäude wird von Tom Memmer bewirtschaftet. Es gibt aber mehr zu wissen.

Helmut Kreiners Leben ist mit dem Evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken untrennbar verbunden. Er half mit beim Bau, war 30 Jahre dort beschäftigt und dabei, als es für immer schloss.

So sehen Kühlräume in der Zukunft aus: Es ist ungewöhnlich, dass sich vier Pirmasenser Firmen zu einem gemeinsamen Projekt zusammenfinden. Angestoßen hat das die Wasgau AG. Das Pilotprojekt im Markt in Lemberg gilt als Erfolg.

Gezielt treibt der frühere Rennsportler Sascha Sieber aus Niederauerbach das Wachstum seines Fahrradgeschäfts weiter voran. Für den nächsten Schritt hat er bereits ein Baugrundstück gekauft.

Er gehörte von Beginn an zu den „Hääschdner Beatles“, der Band „Cry’n Strings“, blieb aber eher im Hintergrund. Hans „Bardel“ Barthelmes blickt auf ein spannendes Bandleben zurück.

16 junge Menschen aus Marokko und Kamerun beginnen im August eine Ausbildung bei der Caritas-Gruppe Speyer. Zuvor lernen sie den deutschen Alltag kennen: Sie bereiten sich im Bildungszentrum Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben auf ihre Ausbildung vor.

Ohne einen Bierbrauer aus den USA hätte es die Dorfkirche in Wallhalben nie gegeben. Jetzt feiert das Gotteshaus seinen 120. Geburtstag.

Auf einem Kreuzfahrtschiff gab es zuletzt mehrere Infektionen mit dem Hantavirus. Droht in der Südwestpfalz nun wieder eine Situation wie bei Corona?

„Ein schönes Kind“ heißt das neue Werk von Monika Geier. Am Donnerstag, 21. Mai, präsentiert sie ihren Krimi in Pirmasens, der wieder an realen Orten mit Fantasienamen spielt und von liebenswert-eigensinnigen Figuren bevölkert wird. Ein Interview mit der Autorin.

Irmgard Weber und Matthias Strugalla widmen ihr gemeinsames Leben der Kunst. Das kann anstrengend und mühsam sein, ist für sie aber vor allem eins: erfüllend.