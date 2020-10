Am Sonntagabend ist eine Frau in Hainfeld von ihrem betrunkenen Ehemann nach einem Streit an den Haaren gezogen und in den Rücken getreten worden. Laut Polizei musste der Mann deswegen bis auf weiteres die gemeinsame Wohnung verlassen. In einem Strafverfahren muss er sich nun verantworten. Die Polizei appelliert, dass Gewalt in Beziehungen nicht privat bleiben sollte. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen Sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle bietet gemeinsam mit der Interventionsstelle eine Opferberatung an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.