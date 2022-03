Der Traum vom Titel ist ausgeträumt! Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken ist am späten Freitagabend im Rennen um die Meisterschaft ausgeschieden. Die „Hornets“ verloren das dritte, entscheidende Play-off-Spiel der Serie zu Hause gegen den Stuttgarter EC, die „Rebels“, mit 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Die Zweibrücker hatten das erste Spiel mit 6:5 für sich entschieden, am vergangenen Wochenende in Baden-Württemberg aber eine 3:9-Niederlage kassiert. Die Stuttgarter treffen im Finale nun auf den Heilbronner EC, der sich im Halbfinale in zwei Spielen gegen den 1. CfR Pforzheim durchgesetzt hatte.

Die Gastgeber mussten im ersten Drittel erst mal einen 0:2-Rückstand hinnehmen, bevor sie richtig in die Gänge kamen. Marcel Göttfert (9.) und Lukas Fröhlich (16.) hatten für die Gäste getroffen. Joshua Mikes (18.) – auf Vorlage des lange verletzten Verteidigers und EHC-Kapitäns Stephen Brüstle - und Pierre Wex (20.) brachten die „Hornissen“ noch vor der Drittelpause aber wieder zurück ins Spiel.

Nach dem Tor von Stuttgarts Patrick Eisele (34.) rannte die Mannschaft von EHC-Trainer Ralf Wolf dann aber lange, lange vergeblich das Gästetor an. Und als die „Hornets“ in der Schlussphase alles riskierten, stellten Christian Bauhof (58.) und erneut Eisele (59.) mit einem „Empty-net-goal“, als der EHC den Torwart herausgenommen hatte, den Endstand her.

Zu einer unschönen, unnötigen Szene kam es fünf Sekunden vor Spielende, als ein Stuttgarter, obwohl das Match entschieden war, Joshua Mikes so übel checkte, dass der mehrere Minuten auf dem Eis liegen blieb und schließlich mit einer Trage abtransportiert werden musste.