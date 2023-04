Deutschlands erfolgreichste Band hat in Mannheim Station gemacht. Auf ihrer Tour unter dem Motto „Persönlich“ gastierten PUR in der ausverkauften SAP-Arena. Die Bietigheimer Band um Sänger Hartmut Engler zeigte sich in bester Form – und setzte auf eine feurige Live-Show.

Aber auch die Gefühle kamen natürlich nicht zu kurz: für die rund 15.000 Besucher gab es emotionale Bekenntnisse, einige Überraschungsauftritte und sehr persönliche Momente auf der Bühne.

Neben ihrer Musik machten PUR am Abend auch Werbung für ihr neues Musical „Abenteuerland“, das im Oktober in Düsseldorf Premiere feiert.