Beim elften Test von Weinen und Schaumweinen des Magazins „Focus“ und des Deutschen Weininstituts gab es eine neue, nunmehr sechste Kategorie: die Piwis, also pilzwiderstandsfähigen Neuzüchtungen. Dabei hat das Weingut Werner Anselmann aus Edesheim (Kreis Südliche Weinstraße) den ersten Platz belegt mit einem 2020er Edesheimer Rosengarten Sauvignac trocken. Wie es der Name andeutet, ist der Sauvignac mit dem Sauvignon verwandt und ähnelt ihm auch geschmacklich. Beim Sauvignac handelt es sich laut Anselmann um eine Neuzüchtung des Schweizer Züchters Valentin Blattner in Zusammenarbeit mit der Rebschule Freytag in Lachen-Speyerdorf, die allein 22 neue Sorten vertreibt.

