Am Wochenende vom 23. bis 26. September geht das Edenkobener Weinfest in die 75. Runde, das gleichzeitig auch das Weinfest der Südlichen Weinstraße ist. Es werden wieder Tausende Gäste erwartet.

Bereits zum zweiten Mal wird der Ludwigsplatz für das Weinfest mit dem Kirchbergplatz verbunden. Dabei spielt der Stadtgarten als verbindendes Element eine zentrale Rolle. Am Freitag wird das Fest um 19 Uhr eröffnet. Veranstalter ist die Stadt Edenkoben. Zuerst mit dem Fassanstich auf dem Ludwigsplatz und ab zirka 19.45 Uhr mit der Vorstellung der neuen Weinprinzessinnen der Südlichen Weinstraße, Hanna und Laura, der Edenkobener Weinprinzessin Fine I. und den Festreden von Politik und Weinhoheiten auf dem Kirchbergplatz. Beide Termine werden musikalisch begleitet von den Reblaus-Musikanten. Auch auf der Festbühne gibt es Live-Musik von den Reblausmusikanten zur Eröffnung am Freitag, am Samstagabend spielt Saftwerk.

An allen vier Festtagen wird mit Wein und Sekt gefiert. Neben den zwei großen Zelten auf dem Ludwigsplatz (Karnevalverein und Jungwinzer) werden auf dem Kirchbergplatz die Gaumenfreunde die Gäste bewirten. Der Stadtberg 69 – Florian Hahn – präsentiert sich im Stadtgarten als illuminierte Lounge. Hier gibt es für die Gäste sogar Pfälzer Longdrinks. Neben Pfälzer Spezialitäten, Flammkuchen und Dampfnudeln gibt es auch Kaffee und Kuchen im Stadtgarten. Außerdem gibt es ein fröhliches Unterhaltungsprogramm und Stände der Edenkobener Gastronomen im gesamten Stadtgebiet. Dazu wird ein reichhaltigen Speisenangebot aufgefahren, auch in den Restaurants außerhalb des Festgebiets. Der Festschoppen kostet in diesem Jahr 4,50 Euro, den Schoppen Neuen Wein gibt es für 4 Euro.

Führung angeboten

Am Samstag bietet die Edenkobener Weinprinzessin Fine eine „Woifeschd-Führung frieher unn heit“ an. Nach dem sonntäglichen Frühschoppenkonzert mit der Stadtkapelle Rottenburg auf dem Kirchbergplatz werden die Edenkobener Geschäfte einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr veranstalten. Interessierte können auch Ausstellungen der Pfälzer Maler im Kurpfalzsaal und im Atelier im Schlachthaus (ehemals Metzgerei Kästel) besuchen. Am Montagabend gibt die Band Fine R.I.P. Pfälzer Rockmusik auf der Live-Bühne.

Da der Kirchbergparkplatz am Fest-Wochenende nicht als Wohnmobil-Stellplatz zur Verfügung steht, können Camper auf dem Gelände am Parkplatz am Friedensdenkmal oder auf dem neuen Parkplatz an der Villastraße stehen.

Info



Die Stadt Edenkoben empfiehlt eine Anreise mit dem ÖPNV. Vom Bahnhof Edenkoben sind es nur ein paar Gehminuten bis zum Weinfest.Informationen gibt es auf der Homepage www.edenkoben.de oder im Weinfestflyer, der in den Geschäften ausliegt.