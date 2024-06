Der Markt für exklusive Törns wächst. Ein neuer Mitspieler im gehobenen Segment ist Explora Journeys. Dahinter steckt MSC Cruises. Die „Explora I“ ist das erste Schiff des neuen Luxus-Lifestyle-Labels des Familienunternehmens mit Sitz in Genf, wie die RHEINPFALZ am SONNTAG in ihrem aktuellen Reiseteil berichtet.

Der Konzern MSC Cruises gehört den Apontes, italienischstämmigen Industriellen, die ihr Vermögen erst mit Frachtern, dann mit Fähren und schließlich mit Kreuzfahrtschiffen gemacht haben. Vor fünf Jahren wurde die zweite Marke gegründet. Der Einstieg ins gehobene Seereisengeschäft ist ein logischer Schritt, denn – aller Kritik von Umweltschützern an Kreuzfahrten zum Trotz – seit der Pandemie ist die Nachfrage nach exklusiven Reisen stark gestiegen.

