Die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar startete am Sonntag mit einer Besonderheit. Zum ersten Mal in der Geschichte verlor der Gastgeber sein Auftaktmatch. Die Nationalmannschaft aus Katar stand gegen Ecuador auf verlorenem Posten, am Ende siegten die Südamerikaner 2:0 (2:0).

Matchwinner war Enner Valencia, der zwei Mal für seine Mannschaft traf. Zunächst verwandelte der Stürmer einen Foulelfmeter (16.), später war er mit einem Kopfball erfolgreich (31.).