Den Schätzpreis von 35.000 Euro mehr als verdoppelt: Das Trikot, das Horst Eckel beim WM-Finale 1954 in Bern getragen hat, ist am Samstag für 78.000 Euro versteigert worden. Bei der Auktion im Mannheimer Maritim-Hotel gab es mehrere Interessenten, den Zuschlag erhielt nach gut vier Minuten ein Telefonbieter. Auch im Saal gab es Bieter, es entwickelte siche ein kleiner Schlagabtausch. Ab einem Gebot von 54.000 Euro ging es in 4000er-Schritten nach oben, somit waren viele WM-Jahre abgedeckt. Derzeit hängt das Trikot im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Goldmedaille von der WM 1954 fand für 76.000 Euro einen neuen Besitzer, auch hier war ein Telefonbieter erfolgreich.

Eckel war im Dezember 2021 als letzer derer, die beim „Wunder von Bern“ auf dem Platz standen, gestorben. Tochter Dagmar entschied sich, den sportlichen Nachlass ihres Vaters zu versteigern, um die Kosten für die Pflege ihrer Mutter stemmen zu können, wie sie sagte. Zunächst sollte die Gesamtsammlung als ganzes veräußert werden, das Mindestgebot lag bei 280.000 Euro, es fand sich aber kein Abnehmer. Daher wurde der Nachlass nun in Einzelteilen versteigert. Für viele Objekte fanden sich Abnehmer, manch ein Erinnerungsstück geht aber auch zurück, wie Auktionator Wolfgang Fuhr bei der Auktion sagte. 320 Bieter verfolgten die Auktion online, rund 600 Gebote gingen vorab ein.