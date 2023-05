U17: Am Dienstag in Ludwigshafen, am Mittwoch in Speyer zu sehen

Das Unterseeboot U17 kommt ins Technik-Museum Speyer. Dort wird der 500-Tonnen-Koloss darauf vorbereitet, als Exponat im Museum in Sinsheim ausgestellt zu werden. In diesen Tagen ist auf dem Rhein auf Höhe der Pfalz unterwegs. Hier geht’s zum Artikel.

Eckel-Nachlass wird ausgestellt: Fürs Fußballmuseum ein Feiertag

Ein halbes Jahr nach der Auktion ist klar, wie es mit dem Erbe von FCK-Ikone Horst Eckel weitergeht. Das Deutsche Fußballmuseum, das zunächst Sorge hatte, ist der große „Gewinner“. Hier geht’s zum Artikel.

Hornbach-Baumarkt-Konzern spürt die Inflation: Die ganz große Euphorie ist weg

Der Baumarkt-Konzern Hornbach aus dem südpfälzischen Bornheim hat mehr Umsatz, aber weniger Gewinn gemacht. Auch der Ausblick aufs Geschäftsjahr fällt verhalten aus. Hoffnung macht der Geschäftsleitung die fernere Zukunft. Hier geht’s zum Artikel.

Erstmals im Land: Geflügelpesterreger bei Fuchs im Donnersbergkreis nachgewiesen

Vergangene Woche hat ein Jäger im Donnersbergkreis einen Fuchs erlegt. Das Tier sei offensichtlich krank gewesen. Zunächst fiel der Verdacht auf Tollwut – dann wurde vom Landesuntersuchungsamt allerdings der Erreger der derzeit grassierenden Geflügelpest (Influenza A-Virus vom Subtyp H5N1) nachgewiesen. Was das nun bedeutet. Hier geht’s zum Artikel.

17-Jähriger im Saarland erschossen - Polizei nimmt verdächtigen 18-Jährigen fest

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist in Schiffweiler (Kreis Neunkirchen) mit einer Schusswaffe getötet worden. Nach bisherigen Ermittlungen seien der tatverdächtige 18-Jährige, das spätere Opfer sowie ein Zeuge gemeinsam in den Privaträumen des mutmaßlichen Täters gewesen. Hier geht’s zum Artikel.

Sektorengrenze im Kreis Kusel: Das geteilte Dörfchen

Der Ortsteil Waldziegelhütte des Städtchens Waldmohr im Kreis Kusel besitzt statt zwei Ortsschildern – eins am Anfang und eins am Ende – nun vier. Wie unser Redakteur Georg Altherr mit einem zwinkernden Auge beobachtet, wechselt dort das Flair mitten im Ort: von dörflich in städtisch. Hier geht’s zum Artikel.

Rundflug soll helfen, damit Speyer nicht absäuft

Zwei Tage vor dem Starkregen mit fatalen Folgen in Mechtersheim war über Speyer ein Flugzeug in ganz besonderer Mission unterwegs: Es schoss tausende Fotos, um eine „Starkregen-Gefahrenkarte“ zu erstellen. Die Stadt hat konkrete Pläne, besonders gefährdete Gebäude und Bereiche zu schützen. Hier geht’s zum Artikel.

Pfalztheater: Spielbetrieb im Großen Haus ab nächster Saison wieder möglich

Das von einem Wasserschaden aus dem vergangenen Dezember betroffene Pfalztheater kehrt mit seinem Spielbetrieb mit Beginn der kommenden Spielzeit wieder auf die Bühne des Großen Hauses zurück. Dies berichtete das Leitungsteam des Pfalztheaters gegenüber der RHEINPFALZ. Allerdings wird es Einschränkungen geben. Hier geht’s zum Artikel.

Was bringt das Deutschlandticket dem Klima?

Was bringt das Deutschlandticket dem Klimaschutz, wird es zum „Klimaticket“? Experten sind teilweise eher skeptisch. Die Kernaussagen: Das Deutschlandticket gehe in die richtige Richtung. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) aber müsse ausgebaut werden. Nötig seien weitere Maßnahmen, damit Pendler vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen. Hier geht’s zum Artikel.

Lieferprobleme bei Akku: Rollstuhlfahrerin tagelang ans Haus gefesselt

Ingrid Jann braucht einen neuen elektrischen Rollstuhl. Doch der kann seit Monaten nicht geliefert werden, weil kein Akku verfügbar ist. Und jetzt schwächelt auch die Batterie an dem bisherigen motorisierten Gefährt der 72-jährigen Frankenthalerin. Hier geht’s zum Artikel.