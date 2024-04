Sie sind klein, wendig und vor allem bei Pendlern beliebt: Doch nach mehreren Bränden sollen E-Scooter in Zukunft in Bussen und Bahnen verboten werden. Erste Städte in Deutschland haben bereits vorgelegt – die Pfalz könnte bald folgen. Denn der Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) empfiehlt, E-Scooter von der Beförderung in Bussen und Bahnen auszuschließen. In Städten wie Köln, Düsseldorf ,Dortmund und München gilt bereits ein Mitnahmeverbot. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) prüft den Sachverhalt nun auch. Was hinter dem möglichen Verbot steht, lesen Sie hier.