Der Fahrer eines Elektro-Scooters ist in Kaiserslautern von einem Auto angefahren worden und gestorben. Ein 18-Jähriger sei aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagabend mit seinem Wagen auf einer Straße von hinten auf den 27-jährigen Roller-Fahrer aufgefahren, teilte die Polizei mit. Dadurch stürzte der Fahrer des E-Rollers und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am Abend starb.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein Sachverständiger wurde mit Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631/369-1250 oder per Email an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.