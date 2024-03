Seit dem 1. Januar müssen Arztpraxen verschreibungspflichtige Arzneimittel für Kassenpatienten elektronisch verordnen. Der Sausenheimer Hausarzt Jens Galan sagt: „Ich persönlich – hier spreche ich nicht für meine Kollegen und Kolleginnen – habe nur gute Erfahrungen mit dem E-Rezept gemacht.“ Und er berichtet: „Die Patienten sind beim ersten Mal noch erstaunt, dann aber eher begeistert – auch die älteren Semester.“ Doch andere Mediziner in der Region sind weniger angetan. Michael Gurr in Eisenberg klagt: „Unsere Workflows dauern wesentlich länger als beim alten Papierrezept.“ Außerdem sind sich mehrere der befragten Ärzte und auch eine Apotheken-Angestellte darin einig, dass das neue Verfahren für Patienten immer wieder einen bestimmten Nachteil habe. Um was es geht, steht im ausführlichen Artikel.