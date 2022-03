Unbekannte haben eine Elektro-Tankstelle auf dem Wohnmobilstellplatz in der Edenkobener Bahnhofstraße manipuliert, um an deutlich mehr unbezahlte Energie zu kommen. Wie die Polizei berichtet, wurde das Vorhängeschloss des Stromzählers geknackt und die Technik anders eingestellt. Gewöhnlich soll dort für einen Euro 1000 Kilowattstunden Strom getankt werden können, die Betrüger kamen für den gleichen Geldbetrag an 20.000 Kilowattstunden Strom. Ein Passant hatte etwas Auffälliges an der Ladestation festgestellt und die Polizei alarmiert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, ermittelt wird unter anderem wegen Betrugs und schweren Diebstahls. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550.