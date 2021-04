Ein unbekannter E-Bike-Fahrer hat in Karlsruhe am Samstagabend während der Fahrt einen entgegenkommenden 24-jährigen E-Scooter-Fahrer getreten. Außerdem ging er mit Pfefferspray auf den 26-jährigen Freund des Scooter-Fahrers los. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Männer gegen 17.45 Uhr auf der Hagsfelder Allee mit einer Gruppe in Richtung Neuer Zirkel unterwegs, als der Unbekannte ihnen entgegenfuhr. Ein Kind auf dem Rücksitz seines E-Bikes hinderte den Mann nicht daran, den 24-Jährigen am Unterarm zu treten. Als der 26-Jährige den Mann zur Rede stellen wollte, sprühte er ihm Pfefferspray ins Gesicht und verletzte ihn an den Augen und den Händen. Der Mann floh, noch bevor die Gruppe seine Personalien aufnehmen konnte. Dabei verlor das Kind seinen rosafarbenen Fahrradhelm. Die Polizei bittet Zeugen, die Auskunft zu der Identität des Mannes geben können, sich unter der 0721 666-3311 zu melden.