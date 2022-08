Ein 71-jähriger Radfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Sturz mit seinem E-Mountainbike auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg bei Maikammer lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Laut Polizei trug der Mann keinen Helm. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Unfallklinik nach Oggersheim.