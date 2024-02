Der Autofahrer trat versehentlich aufs Gaspedal und landete mit seinem Wagen im eisigen Hafenbecken. Bei den Rettern konnte er sich aufwärmen: Zwei Menschen haben sich am Donnerstag im Fjord von Oslo aus einem ins Wasser gestürzten Auto in eine schwimmende Sauna (unser Bild) retten können. Nachdem der Wagen untergegangen sei, seien die Autoinsassen „von einer schwimmenden Sauna aus dem Wasser gefischt“ worden, schrieb die Polizei der norwegischen Hauptstadt auf X. In einem Video ist zu sehen, wie ein Mensch auf dem Dach eines Tesla steht. Kurz darauf geht der Wagen unter – und die schwimmende Sauna ist zur Stelle. Die Autoinsassen blieben unverletzt. Im Fjord von Oslo werden schwimmende Saunas vermietet. Einige von ihnen haben einen Motor und sind mobil. „Ich habe Vollgas in Richtung der Menschen gegeben, die sich aus dem Auto herausgezogen haben“, sagte Nicholay Nordahl, der die rettende Sauna steuerte. Einem Zeitungsbericht zufolge sagte der Fahrer, er sei davon ausgegangen, dass sich das Auto im Parkmodus befinde, als er auf das Gaspedal getreten habe: „Dann ist es ins Wasser gestürzt.“