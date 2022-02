Die Polizei hat auf der italienischen Insel Sizilien und in Kalabrien an der italienischen Stiefelspitze Dutzende mutmaßliche Mafiosi festgenommen. Insgesamt richtete sich der frühmorgendliche Einsatz gegen 86 Menschen, von denen 53 ins Gefängnis kamen, teilten die Carabinieri am Dienstag in der ostsizilianischen Hafenstadt Messina mit. Seit 2018 ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen eine Mafia-Familie aus der Gemeinde Barcellona Pozzo di Gotto nahe Messina. Diese habe den örtlichen Obst- und Gemüsehandel, Geschäfte und Nachtclubs durch Einschüchterungen beherrscht und die Besitzer mit in ihre Machenschaften hineingezogen.

Die Justiz wirft den Verdächtigen unter anderem Erpressung, Drogenhandel, Korruption bei Wahlstimmen, Zuhälterei und illegalen Waffenbesitz vor. Außerdem müssen sie sich wegen Mafia-Vereinigung verantworten, ein Tatbestand, der Anfang der 1980er Jahre eingeführt wurde, weil die Gesetze bis dahin oft unwirksam gegen das Mafia-Phänomen in Italien waren: Wer Teil einer Gruppe ist, die zum Beispiel durch Einschüchterungen Verbrechen verübt und Menschen zum Schweigen zwingt, kann mit bis zu sechs Jahren Gefängnis bestraft werden.