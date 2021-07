Bei sommerlich-heißen Temperaturen hilft der Griff zum Kaltgetränk: Neben kühlem Wasser gibt es auch noch Schorlen, Cola und Limonade - und die immer öfter in der „Light“-Variante. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 1,45 Milliarden Liter Cola, Colamischgetränke und Limonade in der „Light“-Variante produziert, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag erklärte. Dies war ein gutes Viertel (27 Prozent) mehr als noch vor zehn Jahren.

Jede fünfte Cola oder Limonade war 2020 eine „Light“ (22 Prozent). 2010 hatte der Anteil noch bei 17 Prozent gelegen.

Insgesamt wurden in Deutschland im Jahr 2020 knapp 25 Milliarden Liter alkoholfreie Getränke produziert. Mineralwasser machte davon mit 53 Prozent einen Großteil aus. „Light“-Getränke haben häufig weniger Kalorien und Zucker als herkömmliche Limonaden. Anstelle des Zuckers werden Süßstoffe verwendet.

Kritik an Coca-Cola