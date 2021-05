Drogen hat die Polizei in der Wohnung eines 25-Jährigen sichergestellt. Weil der Mann verdächtigt wird, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben, ordnete das Amtsgericht Zweibrücken die Durchsuchung seiner Wohnung an, berichtet die Polizei. Bereits am vergangenen Donnerstag fanden Polizisten in der Wohnung des 25-Jährigen Marihuana – mehr als fünf Kilogramm Pflanzenmaterial. Außerdem entdeckten sie ein Aufzuchtzelt mit sechs Cannabispflanzen, fast neun Gramm Kokain sowie 19 Gramm Amphetamin. Das Rauschgift und die Pflanzen wurden sichergestellt. Der 25-Jährige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.