Trotz der Pandemie, die sie kurz vor Eintritt in die Oberstufe eiskalt erwischte, haben 84 junge Menschen die Abiturprüfungen am Leininger-Gymnasium in Grünstadt bestanden. Dafür haben sie großen Einsatz gezeigt, wie von vielen Seiten hervorgehoben wurde. Elf Absolventen wurden für besondere Leistungen ausgezeichnet. Auch das Engagement der Lehrer wurde gewürdigt. Mehr dazu lesen Sie hier.