Es staut sich aktuell immer mal wieder in Edenkoben. Grund ist die Sanierung der Wasserleitung in der Staatsstraße. Dafür ist die Ortsdurchfahrt seit Montag zu einer Einbahnstraße umfunktioniert worden, und zwar zwischen der HEM-Tankstelle und der Bahnhofstraße. Die Arbeiten werden wohl bis zum Ende der Sommerferien dauern. Der Verkehr in Richtung Landau kann an der Baustelle vorbeifahren, der Verkehr in Richtung Neustadt wird über die Bahnhofstraße, Rappenstraße und Luitpoldstraße umgeleitet. „Dies führt natürlich zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen“, berichtet VG-Sprecherin Ivonne Trauth. Die Wasserleitungen werden mit einem modernen Verfahren erneuert, das weitgehend ohne Erdarbeiten auskommt. Laut Verbandsgemeindewerken laufen die Arbeiten nach Plan, informiert Trauth. Die Leitungserneuerung ist nötig, weil der Landesbetrieb Mobilität die Brücke über den Triefenbach erneuern will.