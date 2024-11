Eine Kleinfamilie zieht in ihr Traumhaus – doch das neue Leben am Rand einer Landstraße in Kanada entpuppt sich bald als Alptraum: Mit dem hoch spannenden psychologischen Drama „Sharp Corner“ eröffnet das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH) seine 73. Ausgabe. Regisseur Jason Buxton kommt zur Galavorführung am 7. November aus Kanada angereist.

