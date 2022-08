Seit dem Ende der kostenlosen Bürgertests steigt die Dunkelziffer bei Corona-Infektionen nach Ansicht von Experten massiv. Wir haben beim Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises nachgefragt, welche Folgen das in Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis hat. Die Einschätzung lesen Sie hier.

Vom Prestigebau zum Schandfleck: Eisenbahner und Politiker feierten am 29. Mai 1969 frenetisch die Einweihung des neuen Ludwigshafener Hauptbahnhofs als „modernsten Bahnhof Europas" – und damit die bisher teuerste Fehlplanung in der Geschichte der Stadt.

In Speyer werden wie in vielen Kommunen in den Sommerferien Bauprojekte an den Schulen angepackt, auf die teilweise schon lange gewartet wurde. Bestes Beispiel: neue Toiletten für die Siedlungsschule.

Zwei Männer aus Neuhofen und ein Ludwigshafener sollen Drogen in sehr großen Mengen gekauft und verkauft haben. Die Geschäfte wickelten sie laut Anklage über den verschlüsselten Kurznachrichtendienst Encrochat ab.

So langsam scheint es in Mannheim Routine zu werden. Drei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg sind in diesem Sommer schon am Neckar gefunden worden. Nun ist bei Bauarbeiten erneut ein verdächtiger Gegenstand ausgegraben worden.