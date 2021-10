Ein nicht alltägliches Erlebnis hatte eine Funkstreifenbesatzung am Sonntagmorgen gegen 8.40 Uhr in der Fasaneriestraße in Zweibrücken. Und ein nicht alltägliches Erlebnis hatte auch der Autofahrer, der aus der Christoph-Knorr-Straße kam und dem Streifenwagen die Vorfahrt nahm. Es überrascht daher nicht, dass die Polizisten den Wagen anhielten und kontrollierten. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Schnelltest ergab einen Wert jenseits von einer Promille Alkohol im Blut. Deshalb wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel musste er auch abgeben.