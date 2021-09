Das Oberliga-Derby zwischen dem FC Speyer und dem FV Dudenhofen endete am Montagabend 0:6 (0:3). Der FVD ging nach Ballgewinn Timo Enzenhofers durch Jannik Styblo früh in Führung (6.). Marvin Sprengling legte nach schönem Flügellauf von Lukas Metz das 2:0 nach (17.). Julian Scharfenberger den dritten FVD-Treffer und scheiterte am Pfosten (34.). Auf der Gegenseite hatten gleich zwei Speyerer nach einer Hereingabe Max Lichtis den Anschlusstreffer auf dem Fuß, jedoch landete der Ball nur am Außennetz (40.). Ein zentral geschossener Freistoß Kevin Nowaks bedeutete das 3:0 (43.). Nach Styblos Treffer aus spitzem Winkel (52.) war der Deckel endgültig drauf (52.). Scharfenberger traf noch zum 5:0 (65.), den Schlusspunkt setzte Lukas Metz (88.).