Von der Pole Position aus einen Start-Ziel-Sieg und die schnellste Rennrunde eingefahren: Mercedes-Pilot Maro Engel (Foto, gelbes Auto) ist im Samstagsrennen der DTM im holländischen Zandvoort der Konkurrenz auf und davon geflogen. Die weiteren Podiumsplätze belegten der amtierende Champion Sheldon van der Linde im BMW und Franck Perera im Lamborghini.

Die nach dem Saisonauftakt in Oschersleben neu vorgenommene Einstufung der Rennwagen wirbelt die Kräfteverhältnisse in der DTM mächtig durcheinander. Stellte Porsche in der Magdeburger Börde mit Christian Engelhart noch einen Laufsieger, mit dessen Teamkollegen Tim Heinemann den Tabellenführer und landete in Rennen zwei einen Vierfachtriumph, waren die Zuffenhausener im Qualifying an der Nordsee die am schlechtesten platzierten Marke: bester Porsche auf Startplatz elf. Heinemann kam nur auf Rang 22, Engelhart startete gar von Platz 25. Ernüchternd, auch wenn zwischen Position 1 und 23 gerade mal eine Sekunde lag. Die Pole Position sicherte sich Mercedes-Pilot Maro Engel, die Stuttgarter Marke war in Oschersleben noch nirgendwo. Startreihe eins komplettierte der amtierende Champion Sheldon van der Linde im BMW.

Auch für das Pfälzer Team läuft es nicht

Im Rennen manifestierte sich die neue Hackordnung. Engel („Es hat Riesenspaß gemacht“) rannte dem Feld auf und davon, fuhr die schnellste Rennrunde und feierte einen überlegenen Sieg. Bester Porsche war noch Thomas Preining auf Rang sieben, weder Heinemann noch Engelhart landeten in den Punkten.

Nur geringfügig besser lief es für das Porsche-Team Bernhard aus Landstuhl. Im Qualifying fuhr Ayhancan Güven auf Platz elf, Teamkollege Laurin Heinrich hatte mit Rang 20 ebenfalls keine optimale Ausgangsposition. Es sollte im Rennen aber noch schlimmer kommen. Heinrich musste seinen Porsche nach der ersten Runde abstellen, im Startgetümmel war ein Reifen nach „Feindkontakt“ beschädigt worden. Einen Trostpreis fuhr Güven ein, als 13. im Ziel konnte er immerhin noch drei Meisterschaftspunkte erkämpfen.

Das Sonntagsrennen wird um 13.30 Uhr gestartet und auf ProSieben übertragen.