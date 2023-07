Doppelsieg für BMW in der Hitzeschlacht am Norisring: Titelverteidiger Sheldon van der Linde und der dreimalige Champion René Rast haben das Samstagsrennen zur DTM auf dem Norisring in Nürnberg für sich entschieden. Van der Linde siegte von der Pole Position und übernahm damit gleichzeitig die Tabellenführung. Den dritten Platz erkämpfte Dennis Olsen im Porsche.

Im morgendlichen Qualifying, das wegen der kurzen Strecke (1162 Meter) und des großen Starterfeldes (27 Autos) in zwei Gruppen ausgefahren wurde, sicherte sich Sheldon van der Linde die Pole Position, der erste Schritt zum Triumph. Vorjahressieger Thomas Preining war im Porsche Zweiter und durfte als Schnellster seiner Quali-Gruppe aus Reihe eins starten, obwohl Ayhancan Güven vom Team Bernhard aus Landstuhl, er war in seiner Gruppe Zweiter hinter dem Pole-Mann, eine schnellere Zeit gefahren war. Ihm blieb damit Startplatz drei.

Pech für Team Bernhard

Zu Beginn der schnellen Stadtrundfahrt wurde Preining zum Verlierer des Rennens. Der bisherige Tabellenführer nutzte seine gute Startposition nicht und wurde bis auf Platz acht durchgereicht. Der Österreicher, der im vergangenen Jahr mit dem pfälzischen Team Bernhard noch den ersten Porsche-Sieg in der DTM eingefahren hatte, kämpfte sich zwar wieder durchs Feld, doch spätestens bei seinem völlig verpatzten Pflichtboxenstopp war der Tag für Preining gelaufen. Platz zwölf war nicht wirklich erbaulich, nachdem er vor dem Rennen noch den Sieg als Tagesziel ausgegeben hatte. Sheldon van der Linde hatte solche Probleme nicht. Er gewann souverän und sagte: „Einfach unglaublich.“ Sein Bruder Kelvin, der im Audi lange Platz zwei gehalten hatte, musste fünf Minuten vor Rennende mit technischem Defekt aufgeben.

Das Team Bernhard aus Landstuhl hatte mit Güven auf Platz fünf und Laurin Heinrich zwei Top-Ten-Resultate eingefahren. Heinrich hatte dabei das Pech, dass ihm schon in Runde eins im Startgedränge ein Reifen aufgeschlitzt wurde und er deswegen einen Zusatzstopp hatte einlegen müssen. Das DTM-Sonntagsrennen wird um 13.30 Uhr gestartet, ProSieben und ran.de übertragen.