Das DTB-offene Turnier des Tennisverbandes Pfalz (TVP) für Senioren ist abgesagt worden. Das hat Thomas Knieriemen, Geschäftsführer des TVP, am Dienstag bestätigt. „Wir haben die Entscheidung am Dienstagmorgen getroffen“, sagte Knieriemen. Das Turnier auf der Anlage des Post SV Ludwigshafen hätte ursprünglich vom 10. bis 12. Juli stattfinden sollen. „Das hätte aber mit der Medenrunde kollidiert“, sagte Knieriemen. Denn die Medenrunde startet erst am Samstag. Normalerweise wäre es Anfang Mai losgegangen, aber wegen des Coronavirus hat sich alles verzögert. Am Wochenende gehen nun die Spiele in den einzelnen Ligen los. Nun dürfen auch Doppel gespielt werden, bestätigte Knieriemen. Die entsprechende Freigabe kam am Dienstag vom Innenministerium.