Der 20-jährige Maurice Becker aus Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) hat es bei der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) eine Runde weitergeschafft. Dennoch war am Samstagabend die Reise bei DSDS für ihn zu Ende. Denn zu den "Top 25", die zu den weiteren sogenannten Recalls ins Ausland fahren dürfen, gehört er nicht.

Mit dem Song „Jealous“ von Labrinth hat er die Jury - bestehend aus Sänger und Schauspieler Florian Silbereisen, Musikerin Ilse DeLange und Produzent Toby Gad- am Samstagabend von seinen Sangeskünsten überzeugt.

Wie der Sender RTL in seiner Pressemitteilung schreibt, lieferte der schüchterne Trippstadter eine völlig überraschende Performance. Vor dem Aufritt verriet Maurice dem TV-Publikum: "Ich bin sehr nervös bei fast allem, was ich tue." Doch schon vom ersten Ton an, riss er die Jury in seinen Bann. Die Juroren sangen teilweise mit und schienen sehr gerührt. "Ich finde es faszinierend, wie Musik auch plötzlich eine Persönlichkeit verändert", sagte Florian Silbereisen über Maurice nach seiner Darbietung. "Die Musik ging los und dann hast du uns total erwischt. Du bist ein ganz toller Sänger- ein Künstler", so Silbereisen. Er sei die größte Überraschung bisher in der Staffel bei DSDS.

Aus nach Recall

Im Recall in Burghausen, der auch noch in der Sendung am Samstagabend gezeigt wurde, flog Maurice allerdings raus. Er darf nicht bei den "Auslands-Recalls" dabei sein. Dieser Platz ging an Mechito, einen Rapper aus München. Aber auch Mechito darf nicht weitersingen: Er wurde im Nachhinein bei DSDS ausgeschlossen, weil er scheinbar dem Sender verheimlichte hatte, dass er wegen Körperverletzung verurteilt worden und aktuell "auf Bewährung" sei. Wer den Platz von Rapper Mechito einnehmen wird, wurde am Samstagabend nicht bekannt. Vielleicht hat Maurice Becker dann trotzdem noch eine kleine Chance auf ein Weiterkommen.