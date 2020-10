Fans des beliebten TV-Trash-Formats müssen jetzt ganz stark sein: Das ursprünglich für Anfang 2021 geplante RTL-„Dschungelcamp“ in Wales wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt. „So sehr uns diese Produktion am Herzen liegt, die Sicherheit und die Gesundheit für alle Beteiligten haben absolute Priorität“, erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner am Donnerstag.

Man plane nun eine „neue, spannende“ Show zu dem Format mit den beiden Dschungel-Moderatoren Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) in Deutschland. Ein RTL-Sprecher stellte allerdings klar, dass es sich nicht um ein „Dschungelcamp“ in Deutschland“ handeln werde. Küttner erklärte in einer offiziellen RTL-Medienmeldung: „Deshalb planen wir eine neue, spannende IBES-Show mit Sonja und Daniel In Deutschland. Die Zuschauer können sich auf ein großes Spektakel im Januar freuen.“

Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und der Branchendienst dwdl.de berichtet.

Grusel-Schloss in Wales statt australischer Dschungel

RTL hatte bereits Ende September auf die Corona-Lage reagiert und die Show vom traditionellen Schauplatz in Australien nach Wales verlegt. Statt im Dschungel sollten die Promis diesmal in einem Grusel-Schloss zu sehen sein. Nun ist auch dieser Plan hinfällig, in diesem Winter einen König oder eine Königin „des walisischen Dschungels“ zu krönen.

„Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ (IBES), wie die Show offiziell heißt, ist seit langem ein Erfolgsformat des Senders. Das Finale der 14. Staffel im Januar verfolgten 6,22 Millionen Zuschauer, was dem Sender einen Marktanteil von 30 Prozent bescherte.