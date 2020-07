Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer (KBA), zu dem zwei Gesellschaften in Frankenthal mit zusammen 135 Mitarbeitern gehören, möchte zur Absicherung der Corona-Folgen einen Staatskredit erhalten. Um die Stabilität zu stärken und die Flexibilität zu erhöhen, wolle das Unternehmen einen flexibel rückführbaren Kredit der staatlichen KfW Bank mit einem Volumen von bis zu 120 Millionen Euro beantragen. Dies teilte das Unternehmen in Würzburg mit. Der Vorstand arbeitet derzeit zudem an einem neuen Spar- und Restrukturierungsprogramm.

Am KBA-Standort Frankenthal wurden 2011 – damals waren dort rund 650 Mitarbeiter beschäftigt – die Produktionsgesellschaft Albert-Frankenthal GmbH sowie die KBA FT Engineering GmbH gegründet.