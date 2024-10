In Ludwigshafen laufen an drei Schulen am Freitagmorgen Polizeieinsätze. Wie das Präsidium Vorderpfalz auf Anfrage bestätigte, seien anonyme Drohungen eingegangen. Betroffen sind das Carl-Bosch-Gymnasium, die Gräfenauschule sowie die Goetheschule Nord. Das Bosch-Gymnasium benachrichtigte Schüler und Eltern darüber, dass heute der Unterricht ausfalle. Die Gräfenauschule hat noch vor 8 Uhr Entwarnung von der Polizei bekommen. Der Unterricht dort findet statt. Wir berichten weiter.