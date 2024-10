In Ludwigshafen laufen an drei Schulen am Freitagmorgen Polizeieinsätze. Wie das Präsidium Vorderpfalz auf Anfrage bestätigte, seien anonyme Drohungen eingegangen. Betroffen sind das Carl-Bosch-Gymnasium, die Gräfenauschule sowie die Goetheschule Nord. Sowohl das Bosch-Gymnasium als auch die Gräfenauschule benachrichtigen Schüler und Eltern darüber, dass heute der Unterricht ausfalle. Wir berichten weiter.