Weil er seine Lehrerin online bedroht haben soll, ist ein Schüler in Frankenthal am Donnerstag von der Polizei zuhause abgeholt worden. Die Polizei selbst spricht von einem „größeren Einsatz“ in der Radolfstraße im Stadtdorf Mörsch. Die Drohung sei einen Tag zuvor über eine Plattform der „Sozialen Medien“ ausgestoßen worden. Der Schüler sei zur Klärung auf die Polizeiinspektion mitgenommen worden. Gefahr für die Öffentlichkeit oder die betroffene Lehrerin habe nicht bestanden.