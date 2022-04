Pfalz droht Sturm

Der Pfalz droht am Donnerstag stürmisches Wetter. Das empfiehlt ein Pfälzer Wetterexperte. Zum Artikel

Flutkatastrophe: Opposition will Braun aus U-Ausschuss rauswerfen

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag steht in der Kritik. Es geht um sein Verhalten in der Flutnacht und um einen Porsche des damaligen Landrats im Kreis Ahrweiler. Zum Artikel

So sieht es im Nato-Bunker in Kindsbach aus

Im unscheinbaren Ort Kindsbach (Kreis Kaiserslautern), tief im Wald, liegt ein weitgehend intakter Nato-Bunker aus Zeiten des Kalten Krieges.Wir haben ihn besucht. Zum Artikel

Kommentar: Lauterbach stiftet Chaos

Der Gesundheitsminister will die neue Regel zur Isolation von Corona-Infizierten wieder einkassieren. Das Rumgeeiere ist verheerend, meint der Leiter des Politikressorts Adrian Hartschuh. Zum Artikel

Faktencheck zu Toten in Butscha: Falsche Vorwürfe aus Moskau

Leichen auf den Straßen und gegenseitige Anschuldigungen: Die Ukraine zählt über 400 tote Zivilisten. Moskau spricht von inszenierten Bildern. Wer lügt? Ein Faktencheck. Zum Artikel

Kommentar: „Tempolimit! Jetzt!“

Ein Tempolimit nutzt der Umwelt und dem Geldbeutel. Und es hilft, die Abhängigkeit von russischem Öl zu verringern. Wann folgen auf die Fakten endlich Taten, fragt unser Politikredakteur. Zum Artikel

Zum zweiten Mal: Wasserturm läuft komplett aus und flutet Dorf

Schon wieder ist die Wasserleitung in der Hauptstraße in Großniedesheim (Rhein-Pfalz-Kreis) gerissen – nur etwa 100 Meter entfernt von der Stelle, an der schon einmal Hunderttausende Liter Wasser ausgetreten waren. Zum Artikel

Widerstand gegen „Pfälzerwald-Autobahn“

Die Gegner eines vierspurigen Ausbaus der B10 machen mobil. 19 Umweltschutz-Organisationen fordern in einer gemeinsamen Resolution, auf das Straßenbauvorhaben zu verzichten. Zum Artikel