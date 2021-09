Die drohende Haushaltssperre in den USA ist abgewendet. Nach dem US-Senat stimmte am Donnerstag auch das Repräsentantenhaus für einen Übergangshaushalt, der eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 3. Dezember sicherstellt. Ansonsten wären die USA nach Mitternacht in einen sogenannten Shutdown gerutscht, bei dem hunderttausende Bundesbedienstete in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt worden wären. Noch guten Dienst.