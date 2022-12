Mit dem geförderten Breitbandausbau im Landkreis wird sich der Kreisausschuss am Montag beschäftigen (14.30 Uhr, Sitzungssaal der Kreisverwaltung). In der Sitzung soll nach Angaben von Büroleiterin Elke Thomas über den neusten Stand beim Bauzeitenplan sowie über die Kosten informiert werden. Letztere könnten sich um 1,2 Millionen Euro auf dann 50,8 Millionen Euro erhöhren, da Inexio in den vergangenen Tagen Mehrkosten angemeldet hat. Außerdem verschiebt sich insbesondere in einigen Orten im Norden des Kreises (insbesondere in den Verbandsgemeinden Leiningerland und Freinsheim) der Ausbau um bis zu sechs Monate. Der Bau insgesamt soll aber weiterhin Ende 2023 abgeschlossen sein. Näheres soll laut Thomas im Ausschuss am Montag erläutert werden.

Kommunen übernehmen zehn Prozent

Womöglich werde es auch noch Änderungen bei den Kosten geben. So habe es von Inexio kurzfristig noch Signale gegeben, dass diese sich eventuell doch nicht erhöhen. Bis zum 31. Dezember muss Inexio bei den Zuschussgebern Mehrkosten einreichen. Danach muss Inexio für weitere Ausgaben selbst aufkommen, erläuterte Thomas auf Anfrage. Beim geförderten Breitbandausbau trägt der Bund 50, das Land 40 Prozent der Kosten. Zehn Prozent müssen die Kommunen übernehmen.